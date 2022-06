5 idées géniales pour la véranda et la terrasse !

Cette très grande terrasse mélange le blanc et le bois pour un résultat minimaliste et luxueux hors du commun : des formes droites, un mobilier très simple mais très charmant, et, pour la couleur, une végétation méditerranéenne à couper le souffle ! Ce type d’extérieur peut etre reproduit chez soi : posez un sol de terrasse en bois et procurez-vous un salon de jardin tout simple, moderne, et blanc. Le mélange de ces couleurs est toujours très réussi et permet de facilement créer des espace très intéressants !