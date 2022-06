Verrerie Lasvit : élégance cristalline

Fondée en République tchèque en 2007 par Leon Jakimic, Lasvit combine les meilleures techniques de soufflage de verre avec des interprétations contemporaines de ce métier ancestral. La verrerie Lasvit est innovatrice dans le domaine de l'artisanat du verre, fusionnant imagination et créativité ensemble pour créer des œuvres de qualité indéniable, entre le style et la précision. Comme vous allez bientôt pouvoir le découvrir dans les photographies suivantes, il n'y a pas seulement que des objets de verre usuels qui sont créés au sein de leur studio. En effet, les verriers de Lasvit sont reconnus pour leurs installations artistiques lumineuses, superbement fabriqués à partir de verre de Bohême et qui sont présentées autant dans des maisons privées que des espaces publics sur une large échelle mondiale.

Le prestige associé à verre existe depuis des siècles. De l'époque romaine à l'époque impériale, le magnifique spectacle d'un lustre artisanal a toujours séduit spectateurs et invités. Il était très souvent perçu comme une importante déclaration de classe et de statut que d'avoir un lustre brillant et raffiné dans un hall d'entrée grandiose ou dans une salle de bal festive. Il convient également de noter que le verre est une partie essentielle du patrimoine tchèque : il est donc normal que Lasvit transmette cet héritage d'importance à notre ère contemporaine. Leur objectif est ainsi très clair: transformer le verre en morceaux d'élégance, de beauté et de sophistication.