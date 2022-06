Un Magnifique Appartement de seulement 30 m² !!

La hauteur généreuse du plafond de l'appartement donnait beaucoup de possibilités. Le propriétaire ne voulait pas que le lit soit à la vue et il refusait l'idée d'un canapé-lit, l’idée d’une mezzanine à destiner à la zone nuit est donc devenu la meilleure solution. En accord avec les architectes a été convenu que le système le plus apte ne fût pas le recours à une structure mobile, ordinaire, peut-être en bois, en laissant la zone libre en-dessous pour un bureau ou un divan. Mais, on a pensé à une solution bien plus originale et surtout avantageuse, un dressing!