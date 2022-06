homify 360°: Cloud 9, une maison courbe au Pays-Bas

Comme mentionné précédemment, le projet est installé dans un contexte naturel verdoyant qui entoure la villa et l'enveloppe d'une végétation agréable. Cette résidence privée de 517 mètres carrés a ainsi le luxe de posséder des espaces extérieurs de part et d'autre de la maison sur un terrain qui fait plus de 1 330 mètres carrés! Aussi, on aperçoit que cette ouverture du paysage a été prise en considération par les architectes dans la conception de la volumétrie générale du bâtiment qui, de par son asymétrie et ses interventions ponctuelles, est non-linéaire et dialogue avec l'ensemble du paysage.

Par ailleurs, la composition extérieure est riche et hétéroclite, présentant des angles droits qui s'intersectent avec des surfaces courbes et des ouvertures ponctuelles qui rythment les parois massives. Les architectes ont aussi choisi des matières naturelles comme la pierre et le bois non-traité pour les revêtements extérieurs afin de créer une relation plus harmonieuse avec l'environnement.