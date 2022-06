7 Aménagements pour sublimer un Petit Jardin

Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour d'un thème estival : l'aménagement d'un petit jardin. Si l'ensemble des exemples que vous allez découvrir ne sont pas forcément constitutifs d'un petit jardin, vous devrez comprendre que les idées qui y sont présentes doivent être proportionnellement adaptées à votre jardin. A cet égard, vous n'aurez plus d'excuses pour justifier l'abandon de votre jardin et l'absence d'entretien de sa clarté et de son élégance. Découvrons ensemble l'ensemble de ces idées !