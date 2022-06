En novembre, on arrive dans la partie la moins amusante de l’automne : les belles couleurs orangées ont tiré leur révérence, les arbres perdent leurs dernières feuilles et les fleurs ne sont plus qu’un souvenir lointain. Les plantes sont en hibernation, ce qui pourrait être une bonne métaphore de nos jardins. Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a rien à faire, et ça tombe bien : le travail physique au grand air vous mettra de bonne humeur, on vous le promet ! Surtout si après vos efforts, vous pouvez vous blottir près d’un feu de cheminée avec une boisson chaude… Voici nos conseils jardinage pour le mois de novembre… Suivez le guide !