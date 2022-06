L'époustouflante Rénovation d'un Appartement !!

Imaginez une journée ensoleillée dans la ville vivante et bourdonnante de la capitale japonaise. À Tokyo, ce ne sont pas seulement les cerisiers en fleur, les temples et les gratte-ciels qui valent le détour. Les maisons japonaises, avec leur tranquillité et leur simplicité, sont elles aussi une belle découverte. La demeure que nous voulons vous montrer aujourd'hui était démodée et ne correspondait plus aux principes esthétiques les plus élémentaires. Sombre et datée, elle ne donnait pas du tout envie… mais les professionnels de Seets ont effectué une époustouflante rénovation. Aujourd'hui, c'est donc un appartement japonais moderne, lumineux et plein de charme que nous vous emmenons visiter. Suivez nous !