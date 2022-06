12 Cuisines pour les 12 Signes du Zodiaque !!

Les gémeaux sont des amateurs invétérés de bonnes conversations. Ils aiment donc être dans un environnement dans lequel on peut s'asseoir et écouter les autres et être entendu. C'est pour eux un besoin presque vital. Dans la cuisine parfaite du gémeaux, il doit donc y avoir quelques sièges et une grande table, de préférence à proximité des comptoirs, du lave-vaisselle et des meubles, pour profiter d'une conversation captivante tout en préparant le déjeuner.