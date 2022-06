IMMENSE Loft avec MINI budget en 1 Minimum de Place!

Cet appartement acheté par un jeune couple dans le centre ville d'Ajaccio a l'avantage de proposer un très beau volume malgré sa superficie réduite. La hauteur sous plafond est en effet de 3,40m: un atout de taille!

Cependant, l’espace est mal réparti. Une entrée disproportionnée dessert une salle de bain mal aménagée, une cuisine fermée et une pièce à vivre aux fonctions mal définies… Il s’agit donc pour l'atelier RNB de rénover et de restructurer l’espace de vie, pour lui permettre de révéler son potentiel et devenir un Loft spacieux, lumineux, aéré et contemporain, en optimisant l'usage de la hauteur sous plafond ppur valoriser valoriser l'appartement.

La priorité pour les propriétaires est d’avoir un appartement très fonctionnel, avec un grand nombre de rangements. Ils aiment recevoir et cuisiner, lire, et vivre dans un univers coloré et dynamique à l'image de leur jeune couple. Une palette de tois couleurs a donc été choisie pour dynamiser l’espace : un rouge Porto, un Jaune vif, et un gris Corbuséen, conférant à la décoration son unité et son aspect pop.