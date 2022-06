Ravalement INTÉGRAL Abordable!!!

Pour ce chantier, le studio de Clémence de Mierry Grangé a profité de l'abattage d'une façade pour restructurer totalement la maison et la doter d'un cachet contemporain unique et dans l'air du temps, palliant ainsi aux dimensions modestes de l'habitation pour en faire un espace de vie agréable et moderne.

Cette maison familiale étroite a donc été valorisée en ouvrant les espaces sur une grande baie équipée de nombreux vitrages. De beaux volumes ont ainsi pu être crées, et l'ouverture sur l’extérieur ainsi permise offre désormais aux habitants la possibilité de profiter pleinement du jardin.

Petit tour de ce projet qui nous propose une idée audacieuse pour restructurer une maison de taille modeste.