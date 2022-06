Coussins colorés et confortables

Bien que leur caractère décoratif attire beaucoup d'attention, les coussins sont aussi des pièces très pratiques, surtout si vous avez improvisé un salon de ce genre dans votre maison. La conception durable et éco-responsable est non seulement très à la mode, mais elle fournit également d'excellentes options pour aider la planète et réutiliser des objets qui ne sont plus utilisés. Dans le cas sur la photographie, le canapé a été construit avec des palettes en bois, préalablement sablés et peintes en blanc, qui ont été couvertes d'un matelas, également blanc. Pour créer un dossier confortable et avoir un espace élégant où vous pourrez vous asseoir ou s'allonger, les designers ont ajouté un certain nombre de coussins qui forment une assise confortable et qui soutient le dos. Les couleurs claires prédominent, mais chacun a une conception différente (rayures horizontales, formes aléatoires ou en zigzag) afin de créer de la profondeur et un peu de folie dans ce salon contemporain.