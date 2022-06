5 conseils pour les studios et les petits appartements

Dans les publicités, les appartements des célibataires sont toujours présentés sous un angle hautement attractif : des espaces lumineux dans lesquels on se meut facilement, du mobilier design luxe qui ne risque pas d’être abîmé par des enfants turbulents aux mains pleines de chocolat, des salles de bains luxueuses sans cheveux dans la douche, sans tubes de dentifrice sur l’évier, sans chaussettes qui traînent par terre… Mais comme nous le savons tous, la réalité est bien différente. La plupart des célibataires ne résident pas dans des loft spacieux, des penthouses magnifiques, des appartements de luxe mais doivent, en particulier dans les grandes villes, composer avec l’espace d’une ou deux pièces. Réussir à créer un appartement fonctionnel et accueillant n’est pas toujours facile. Voici donc un guide de cinq conseils sur comment rentabiliser son espace, rendre les petites chambres plus grandes, tout en gardant design et élégance.