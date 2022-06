Les fleurs, source d'inspiration pour nos designers

Pourquoi ne pas prendre son petit-déjeuner sur la table du salon tout en buvant un bon café délicieusement préparé et versé dans un bol rosé, afin de rester dans le thème. Ces créations sont signées Virginie Bouchema qui travaille dans son atelier nommé De la terre et de l'eau, et propose des objets décoratifs et fonctionnels réalisés en céramique artisanale.