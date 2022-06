10 armoires au look époustouflant

Passons des matériaux durables aux vieux meubles de récupération ! Cette armoire en acajou massif est dotée d'un charme spécial qui pourrait ajouter un côté « shabby chic » à notre chambre à coucher. Les vieilles armoires prennent parfois trop de place et encombrent visuellement une pièce visuellement lourd. Peindre le bois d'une couleur claire, comme dans cet exemple, permet de donner un air plus léger et délicat. Outre l'avantage d'être robustes et solides, ces armoires s'embellissent et gagnent en charme avec le temps.