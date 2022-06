Appartement parisien de rêve

Qui n'a jamais rêvé de vivre dans un appartement en plein cœur de Paris? La capitale française est une ville stimulante et vivante, grouillante d'activités culturelles, de bons restaurants et de magasins fabuleux. Bien entendu, il n'est pas donné à tous de pouvoir se trouver un logement confortable – et abordable – dans cette métropole où le coût moyen du mètre carré, à la location, est de 30 euros (et plus de 8000 euros à la vente!) et où les appartements se font très rares.

Sur homify.fr, on veut vous faire rêver un peu aujourd'hui en vous présentant un appartement de rêve, installé au cœur du très chic XVIe arrondissement, entre les ambassades et les consulats, et qui fait preuve de beaucoup d'originalité dans ces aménagements et décorations. Ainsi, au-delà du rêve, peut-être trouverez-vous aussi quelques bonnes idées pour décorer votre propre appartement, que vous soyez dans la Ville Lumière ou ailleurs dans l'Hexagone. Bonne découverte!