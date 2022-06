Une Maison totalement Féerique à l'intérieur !!

Le monde contemporain est devenu de plus en plus cosmopolite, en raison de la facilité d'accès à l'information et l'intensité de l'échange des idées et des cultures. La tendance est que les citoyens sont de plus en plus cosmopolite et donc influencés par les cultures et les habitudes des autres endroits. Pas besoin d'être né ou de vivre à Londres pour intégrer les aspects de la culture de Londres. Tout comme vous pouvez être né en Europe et incorporer des habitudes et des aspects de la culture asiatique.

Homify arrive aujourd'hui en Allemagne, pour présenter une impressionnante maison cosmopolite. Située en Thuringe, conçue par le studio Klaus Geyer Elektrotechnik, a été inspiré par le style de vie asiatique, étant donné que les propriétaires aiment voyager en Asie. Mais la conception simple et la fonctionnalité se réfèrent au style international, répartis par le Bauhaus. En outre, le projet visait à intégrer la construction des technologies et des concepts de durabilité, tels que la production d'énergie propre.

Curieux de démêler tous les angles et tous les charmes de cette maison de conception moderne, elle a été inspiré par un style de vie asiatique ! Alors consultez les détails suivants de cette maison charmante et étonnante, qui est mis en évidence par la construction de la technologie d'automatisation et un jardin japonais, qui exprime le style de vie asiatique.