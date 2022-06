Comment se créer un espace de yoga à la maison?

Aujourd'hui, nous vous présentons six idées différentes afin de vous aider à créer un espace consacré au yoga ou à l'activité physique dans votre maison. Nous faisons partie d'une société qui se nourrit des rythmes schizophrènes de la vie quotidienne, nous vivons à un rythme effréné mais essayons tout de même de mener des activités qui nous permettent de nous ressourcer en nous permettant de retrouver une vraie relation aux choses. Ainsi, rappelez-vous que nous sommes tous capables de préparer la pâte à pizza ou du pain de nos mains, de cultiver notre petit potager sur le balcon. Ce type d'activités n'est pas seulement des passe-temps qui peuvent vous aider à économiser de l'argent supplémentaire mais elles sont également en fait un moyen de nous ramener à la réalité de la vie et de nous reconnecter à la nature. Le même est vrai pour notre corps: nous vivons à un rythme endiablé et oublions souvent ce que signifie être conscient de nos muscles et nos articulations et, même notre souffle. Pour ce dernier cas, la solution créative est représentée par le yoga, un bon équilibre entre la chorégraphie pour l'âme et le corps qui peut nous aider à découvrir nos muscles. Si vous êtes fan de ce sport, alors vous savez certainement combien il est important de le pratiquer régulièrement, si possible, même plus d'une fois par jour. Ce faisant, il est essentiel de trouver un espace dédié à la pratique du yoga, même à la maison, lorsque nous, manquons de temps pour aller à la salle de sports. Mais quelles sont les caractéristiques qu'un espace réservé au yoga dans une maison ?