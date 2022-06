Une Maison Familiale Absolument incroyable !!

Sur cette photo, c'est exactement la même façade que précédemment que vous apercevez. Pourtant, elle semble à présent bien plus accueillante et plus ouverte vers l'extérieur. De fait, grâce à des éléments flexibles, les habitants peuvent choisir de protéger l'intérieur du soleil et des regards indiscrets ou au contraire choisir d'ouvrir davantage leur maison sur l'extérieur.