Un cocon de douceur

Accueillir un nouveau-né à la maison nécessite de l’organisation, tous les jeunes parents le savent. Ce qu’ils savent aussi, c’est qu’ils veulent entourer leur bébé de douceur et d’amour, et donc lui procurer un environnement emprunt de quiétude. Alors comment offrir à votre bébé et à vous-mêmes cet environnement ? Petit tour d’horizon d’ambiances calmes, reposantes et chaleureuses pour votre nouveau-né.