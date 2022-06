homify 360° : Maison moderne au Brésil

Marcio Kogan est l'un des plus influents architectes contemporains. Travaillant au Brésil, plus spécifiquement à Sao Paulo, Kogan et son Studio MK27 sont connus pour son style minimaliste qui contraste généralement avec une matérialité naturelle et brute. Les caractéristiques significatives de son travail ne sont pas à l'abri, par ailleurs, des fortes influences du modernisme brésilien et des architectes comme Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Lina Bo Bardi, Rino Levi et Affonso Reidy. Les projets de l'agence sont donc conformes aux principes de l'architecture moderniste brésilienne, avec une attention particulière à la décoration intérieure et ses détails, résultant en une architecture qui combine des éléments traditionnels à un esprit contemporain.

Sur homify.fr, vous trouverez une belle collection de projets d'architectes que vous pourrez découvrir en détail et sous toutes leurs coutures à travers des articles homify 360° . Dans celui-ci, nous vous proposons de découvrir un projet résidentiel réalisé par le Studio MK27 en collaboration avec l'architecte Maria Christina Motta: la Casa M & M, une maison moderne des plus impressionnants et un autre de ces cas où les images valent mille mots. Allons-y!