Objets et meubles design en bois naturel

Benjamin Veltz est un ébéniste et tourneur de bois de formation, installé dans le Morbihan, près de la ville de Vannes. Cet artisan-designer se spécialiser donc dans les créations en bois tournés, cherchant à donner un esprit contemporain à ces techniques ancestrales. Il utilise des troncs d'arbres bruts qu'il travaille et façonne afin de concevoir des luminaires, des sculptures ou des vases. Aussi, son travail est relation directe avec la matière : les différentes imperfections et nœuds dans la surface de la bûche le guide dans la création d'objets singuliers et uniques. Sur la photographie ci-dessus, on découvre un magnifique bol en bois de prunier qui, de par son apparence simple et élégante et ses teintes chaudes et précieuses, ira à merveille dans une salle à manger rustique ou contemporaine.