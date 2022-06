16 idées pour une Chambre digne d'une Suite d'hôtel !!

N’aimeriez-vous pas avoir une salle de bain privée dans votre chambre comme dans les hôtels? Parfois pour des questions d'espace nous nous voyons dans la nécessité d'intégrer la salle de bain à la chambre. Cependant, il y a ceux qui le font pour des questions de goût. Cette sélection vous propose d'être une source d'inspiration pour votre chambre. Les chambres et les salles de bains sont des espaces intimes qui peuvent parfaitement se compléter et qui quand elles sont plus proches deviennent plus confortables et agréables à vivre.

Bien que les salles de bains requièrent un minimum de confidentialité, il existe beaucoup d'options esthétiques qui permettent de laisser certaines aires occultées, sans avoir à recourir aux murs ou aux portes. Il y a aussi des options qui vous permettent d'intégrer la salle de bains et la rendre invisible! Jetez donc un coup d'œil aux recommandations suivantes et appliquez celles qui s'adaptent le plus à votre chambre.