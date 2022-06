Une Maison Familiale vraiment Gigantesque !!

La cuisine suit la même conception de modèle que le reste de la maison, avec une tendance minimaliste, mais plein de couleurs et de chaleur, grâce aux textures de bois utilisées dans la fabrication de meubles et de revêtements. Le contraste des surfaces noires en finition brillante à la fois avec les plateaux de table, donnent un air d'élégance qui est complété par la vue imprenable et magnifique de la végétation luxuriante et abondante entourant la propriété.

