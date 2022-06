Un Bungalow Luxueusement Modernisé !!

Dans les années 1960/70, les adeptes de Bungalows se sont multipliés en Europe. Cependant, peu à peu, ils sont tombés dans l'oubli et ont été considéré comme moins attrayant. Mais cette phase semble être terminée. Dernièrement, les Bungalows célèbrent un retour brillant et sont de retour dans la mode. Cependant, la plupart des bâtiments anciens ne correspondent plus aux attentes techniques et hygiéniques modernes. Pour cette raison, de plus en plus de bungalows une rénovation et une modernisation inévitable. Nos experts 4plus5 ont récemment été confrontés à la tâche de moderniser un bungalow Ulmer des années 60. Nous vous montrons ce résultat impressionnant !