Eclairage extérieur

La variété d'éclairages de cette maison nous entraîne dans un voyage incroyable pour le monde de l'imaginaire, qui est dominé par atmosphère magique et enchanteresse. Nous voyons ici un exemple non seulement d'un bel éclairage de jardin, mais aussi d'illuminations intérieures, qui inondent de lumière les zones environnantes.

L'architecture moderne repose de plus en plus sur des espaces ouverts et de grandes fenêtres et portes qui s'ouvrent vers l'extérieur, permettant à la maison d'être connectée au paysage environnant. La façade de la maison semble être réalisée entièrement de verre permettant à la lumière de la traverser de part et d'autres, embellissant la propriété aussi bien à l'intérieur que de l'extérieur subtilement.

Les lumières multicolores dans le jardin mettant en avant la diversité végétale et ajoutent un caractère magique que l'on trouve dans les contes de fées à cette maison.