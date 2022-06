Chute du mur de Berlin : déjà 25 ans!

© Photo : Uwe Gerig

Prenons un moment pour nous remémorer brièvement les faits et les événements qui entourent le Mur de Berlin, de sa construction en 1961 à sa chute en 1989. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Berlin est séparée entre les quatre Alliés, soit la Russie, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Cette collaboration entre ces quatre nations se fait courte, puisqu'en 1948, l'Union Soviétique met fin à ses relations coopératives avec ses équivalents occidentaux et instaure ce qu'on connaÎt aujourd'hui comme le blocus de Berlin, qui isole complètement Berlin-Ouest du reste de l'Allemagne de l'Est. Cette division se prononce au cours des années suivantes avec la constitution de la RDA, sous occupation soviétique, et la RFA, où étaient installés les Américains, les Français et les Britanniques, jusqu'au début de la construction du Mur dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Ce véritable appareil militaire , long de plus de 155 kilomètres, était composé deux murs de béton qui isolaient un No man's land parsemé de miradors, de barbelés, de barrières de tôles et de patrouilleurs. Vingt-cinq points de passage, strictement contrôlés, permettaient un transit limité entre les deux zones de la ville, le plus connu étant Checkpoint Charlie, dont les vestiges sont encore présents de nos jours sur la Friedrichstrasse. Plusieurs ont tenté en vain de quitter la zone soviétique en traversant illégalement le mur durant les trente années de son existence : les victimes de cette oppression sont honorés dans plusieurs ensembleS commémoratifs dans le Mauerpark et à Checkpoint Charlie, entre autres.