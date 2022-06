6 Astuces pour avoir plus de Place chez Soi!!

L'espace qui reste libre en-dessous d'un escalier, en général, n’est pas employé ou dans quelques cas on l’utilise comment un dépôt et il se remplit des choses que l’on n’utilise pas. Une troisième option plus utile et qui redondera de l’espace est d'utiliser ces mètres disponibles pour, par exemple, installer un lieu pour s'asseoir ou n'importe quelle autre option que notre génie décoratif imagine.