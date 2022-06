La Maison Parfaite pour une Famille Heureuse!

Aujourd'hui, nous vous montrons une maison qui rend les familles modernes heureuses ! Elle unit le design, la fonctionnalité et l’intimité, le plus haut niveau de la technique de réduction d'énergie, dispose de 140 mètres carrés de surface habitable et s'intègre harmonieusement dans chaque terrain et chaque zone résidentielle. Cette maison individuelle est dessinée par les architectes polonais ARCHON+ PROJEKTY DOMOW. C’est parti pour un tour !