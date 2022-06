7 idées de Coins Repos pour votre Jardin !!

Les cabines de plage ont un charme particulier qui rappelle les vacances en mer du Nord, l'air frais de la mer et les vagues de l'océan. Mais les modèles traditionnels sont souvent beaucoup trop cher et, en outre, si larges et si lourds qu'ils prennent trop de place dans les petits jardins. Sur la photo ci-dessous, le concept de cabine de plage a été repensé et adapté à la vie de jardin. Cette version plus légère et moins imposante est une vraie réussite et apporte une ambiance ensoleillé à cet extérieur.