Métamorphose MIRACLE pour Maison de Pêcheur de 1930!!

Le projet que nous avons la joie de vous présenter aujourd'hui n'a pas son pareil en la matière pour nous prouver que lorsque l'on dispose des bonnes idées, rien n'est impossible pour transformer son domicile.

Grâce au talent, au professionnalisme et au savoir-faire de nos experts en architecture, le logement qui était à la base une ancienne maison de pêcheur datant des années 1930 a pu gagner en espace ainsi qu'en fonctionnalité. L'espace a été entièrement repensé de manière à pouvoir intégrer la maçonnerie d'origine de la bâtisse aux nouvelles pièces. Le cachet qu'apportent ces vieux murs à l'habitation confère une atmosphère unique et chaleureuse à ce logement.

Les deux nouveaux volumes additionnés grâce aux extensions permettent d'apporter plus de profondeur aux pièce et de les faire communiquer avec beaucoup plus de fluidité les unes avec les autres. La surface habitable a bien-sûr été boostée par l'ajout de ces volumes et de nouveaux espaces ont pu ainsi être aménagés.

Afin de transformer cette vieille bâtisse de pêcheur en un lieu de vie pour une famille de 4 personnes, les architectes de l'Atelier François Berthe ont réfléchi à la manière d'augmenter l'espace en le rendu plus agréable et fonctionnel. Découvrons en détails le projet !