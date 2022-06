Une Maison insolite pleine de Surprises !!

Cette maison au design insolite se situe à Lucerne en Suisse. Elle est entourée d'une forêt de grands pins, de montagnes et d'une rivière agitée. Malgré cet environnement à la beauté naturelle et sauvage, les architectes du bureau Lengacher Emmenegger ont conçu une maison entre modernisme et minimalisme, un design inédit pour ce petit voisinage local composé habituellement de maisons qui se déclinent dans un style plus traditionnel.

Les architectes ont réussi à optimiser la surface de construction qui leur avait été confier pour ce projet. Le design de cette maison moderne est d'autant plus original que ses volumes sont trompeurs. Les dimensions spatiales sont perçues différemment selon l'angle de vue et les lignes simples cachent finalement un intérieur étonnamment large et confortable. Continuez votre lecture afin de comprendre la singularité de ce projet.