Éclairage à LED: la technologie et le style

Si vous cherchez une lampe au design humoristique, capable de faire tourner toutes les têtes et capturer l'attention d'une pièce entière, Gemmy sera votre meilleure alliée. Colorée et dynamique, cette lampe moderne et polyvalente se compose d'une série de plans courbes et assemblés de manière à façonner une petit sculpture. Un produit ménager Bottega Design Shop.