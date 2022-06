Objets de design dédiés aux hommes!

Notre première proposition pour une maison pleine de testostérone est une chaise célèbre : la chaise Oeuf. Conçu par Arne Jacobsen en 1958, ce modèle ne vieillit jamais. Asseyez-vous sur cette chaise et appréciez son confort et le sentiment d'intimité et de privacité qu'elle procure. Cette chaise est présente sur le marché en de nombreux coloris et différentes textures mais nous avons choisi ici, le noir. Pourquoi? Parce que le noir est une couleur chic et sobre et que la décoration masculine a tendance à éliminer et réduire la palette de couleurs à des tonalités plus douces et discrètes.