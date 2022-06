Moderniser son Logement Pour 3 Fois RIEN!!

Le choix et l'alternance des couleurs des murs, avec papier intissé peint en gris, apporte un éclairage dans les escaliers et une modernité dans cet espace. Les escaliers ont été redéfinis par un passage du carreau au parquet stratifié teinte chêne blanchi, soutenus par les nez de marche en métal bronze, et une main courante en bois de même teinte: nous sommes dans un design totalement moderne; une petite finition design avec l'ajout de mobilier de décoration et des tableaux au murs vient insister encore sur ce changement de déco intérieure.