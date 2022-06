Interview avec Tiziano Codiferro : Quelles plantes choisir pour mon appartement?

EC : Que pouvons-nous faire pour que nos plantes restent en vie le plus longtemps possible? Les engrais sont-ils toujours nécessaires?

TC : Comme pour les hommes et les animaux, les plantes n'aiment pas les courants d'air et les changements brusques de température. Évitez alors de les placer à proximité des appareils de chauffage. Vous pouvez les placer à proximité d'une source de lumière naturelle, comme celle une fenêtre, peut-être face à l'est, en prenant soin de les soustraire à l'action directe de la lumière du soleil à l'aide d'un filtre lumineux.

Conformément à vos besoins de chauffage, ne gardez pas le thermostat de la maison trop élevé. Non seulement cela pourrait assécher excessivement l'air pour votre propre confort, mais aussi les plantes d'intérieur sont généralement d'origine tropicale et tolèrent bien une gamme de températures allant de 15 à 25 ° C. Il est cependant recommandé de choisir les températures plus basses que celles plus élevées!

En hiver, il est important de traiter l'air trop sec dans nos maisons en pulvérisant d'une eau brumisée le feuillage des espèces qui le permettent (ce n'est pas toutes les plantes en pots qui acceptent ce traitement) ou en préparant des soucoupes de boules argile expansé, qui absorbent l'excès d'eau de l'arrosage et le libèrent lentement par évaporation, ce qui améliore le microclimat dans le pot de la plante.

Arrosez votre plante avec parcimonie mais régulièrement, quand vous sentez que le sol dans le pot s'assèche, et toujours avec de l'eau non calcaire, en prenant soin de décanter correctement l'eau du robinet. Prenez soin de bien nettoyer la surface des feuilles de la poussière qui s'y dépose afin d'améliorer sa physiologie et son absorption de lumière.

Pour les plantes d'intérieur, il est également important de donner un peu d'engrais à la fin de hiver, mais n'en faites pas trop: vous pourriez créer un excès de minéraux, entraînant des effets comme le jaunissement ou la perte de feuillage.

Le rempotage doit absolument être fait avant que les racines deviennent trop grandes pour leur pot : il faut donc respecter les délais pour les différentes plantes. En été, si vous avez de la place, vous pouvez transférer vos chéries à l'extérieur dans un endroit abrité dans le jardin ou sur votre terrasse.