Jardinage Idées & Inspirations

Du jardinage 100% déco

Vous disposez d’un jardin mais n’avez pas la main verte ? Pas de panique, avant d’exceller il faut toujours débuter ! A Homify on vous propose des astuces et des conseils pour faire de vous l’As du jardinage.

Jardinez malin !

Avant de vous lancer dans l’achat de graines ou de planter directement vos acquisitions, pourquoi ne pas dessiner un plan de votre jardin avant de vous lancer dans le jardinage à proprement parler ? Ainsi vous saurez exactement où planter quoi, car une fois les massifs de roses en terre difficile de les déloger ! Vous êtes un peu perdu ? Pourquoi ne pas faire appel à un paysagiste ou à un jardinier ? Ils vous aideront à utiliser au mieux votre espace et à acquérir les meilleures techniques en matière de jardinage.

Jardinage tendance

En fonction de l’espace et du nombre de mètres carrés que vous avez à votre disposition, déterminez quelles plantes vous souhaitez installer. Arbustes, massifs de fleurs ou fruits et légumes, dans tous les cas de figure, il est absolument indispensable de consulter les calendriers de jardinage et les maladies relatives à vos chères petites plantes !

Un salon dans votre jardin :

Et pour être à même d’appréciez les fruits de votre travail de jardinage, investissez dans du mobilier de jardin ! Ainsi au retour des beaux jours vous disposerez d’un véritable salon extérieur ! Chaises, tables, hamacs, n’hésitez pas à consulter notre rubrique « Jardins » dans la catégorie « Espace. » Vous y trouverez nos plus originaux modèles de meubles d’extérieur ainsi que les meilleures astuces en matière de jardinage.

Autour de votre jardin :

Barbecue, terrasse, pergola, piscine, votre jardin n’est pas obligé de se cantonner à quelques plantes et vous pouvez aller plus loin que le jardinage traditionnel, n’hésitez pas à consulter nos rubriques « Balcon, véranda & terrasse » et « Piscine » si vous cherchez de l’inspiration pour votre jardin !