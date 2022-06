Jardin de Terrasse Idées & Inspirations

Un jardin pour ma terrasse

Vous avez toujours eu la main verte mais malheureusement vous vivez en ville et n’avez pas la chance d’avoir un jardin ? Cependant vous disposez d’une terrasse, un espace idéal pour mettre à disposition de vos habilités horticoles !

Comment aménager un jardin sur ma terrasse ?

Si vous disposez d’une petite terrasse voir d’un jardin, il se semble pas toujours évident d’aménager un jardin de terrasse, pourtant c’est très simple ! En effet il suffit de cultiver vos plantes dans des pots profonds en bois ou en fibre ou bien dans des sacs de culture. Des rideaux de verdure pour protéger du vis-à-vis : Aménager un jardin sur votre terrasse est également une alternative en or pour protéger son intimité ou cacher la vue du triste mur gris d’en face. Au lieu d’une simple terrasse vous disposer désormais d’un écrin de verdure au cœur de la ville.

Maquiller votre terrasse :

Afin de cacher les murs porteurs et de créer une véritable ambiance de jardin, vous pouvez faire pousser des bambous qui habilleront vos murs en distillant une atmosphère délicieusement zen. Un plancher en bois, voir même du faux gazon peut aussi constituer un revêtement exotique pour complètement vous évader de la ville.

Et pourquoi pas une pergola ?

Pour un sentiment d’évasion totale pour ne pas installer une pergola sur laquelle les plantes pourront grimper (glycine, lierre) et vous offrir un coin d’intimité vraiment total ! A Homify, nous disposons d’un large catalogue de paysagistes, de jardiniers, et de professionnels de l’aménagement d’intérieur ou d’extérieur, alors si vous souhaitez transformer votre terrasse et y établir un jardin luxuriant, n’hésitez pas à contacter un de nos experts ou à consulter un de nos articles dans la section Magazine.