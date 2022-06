Inspiration Salon

Le salon est le lieu privilégié des rassemblements en famille ou entre amis ! Le lieu-dit de la convivialité, du vivre ensemble et de la réception. C'est la véritable vitrine de votre chez-vous, c'est pourquoi le salon, plus que tout autre pièce se doit d'être accueillant et surtout de vous ressembler !

Des idées déco à foison :

Sur notre plateforme vous trouverez nos meilleures idées de décoration pour votre salon Découvrez ici des centaines de salons décorés par nos plus talentueux architectes d'intérieur. De la décoration scandinave aux inspirations rustiques, industrielles ou contemporaine, nous vous proposons de découvrir le travaux d'experts spécialisés et internationaux… Vous adorez la culture japonaise ? Inspirez vous du travail de nos architectes du pays du soleil levant pour décorer votre salon.

Un relooking pour mon salon

Besoin d'un petit coup de neuf ? N'hésitez pas à consulter nos articles qui vous guideront dans votre démarche et dans lesquels vous pourrez piocher de l'inspiration pour votre salon ou tout autre pièce de votre maison ! Sur Homify vous trouverez toutes les tendances et tous les conseils qu'il vous faut pour transformer votre salon.

Besoin de vrais travaux ?

C'est aussi par ici que cela se passe. Homify répertorie ainsi les professionnels près de chez-vous et vous permet d'avoir un aperçu de leur travail et d'entrer en contact avec eux. Des décorateurs d'intérieur sont à votre disposition pour résoudre tous les casse-têtes architecturaux et faire de votre salon un trésor d'inspiration !

Un salon à votre image :

Vous l'avez compris, notre plateforme regorge d'idées pour vous donner de l'inspiration, maintenant c'est à vous de jouer ! A Homify nous savons à quel point la décoration est une affaire personnelle , c'est pourquoi nous marchons main dans la main avec vous pour réaliser vos désirs. Et si vous avez besoin d'un conseil, pourquoi ne pas poser une question sur notre forum de discussion ? Nos rédacteurs et les autres internautes sont là pour vous répondre !