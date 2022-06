​lot de Cuisine Idées & Inspirations

îlot de cuisine

Vous avez une grande cuisine ou un espace salon-cuisine ? Vous voulez trouver une solution pour avoir plus de place de rangement tout en ayant un meuble qui ait plusieurs usages ? L’îlot de cuisine est la solution parfaite ! Un îlot de cuisine vous permet en effet d’allier le côté pratique au côté design. Un îlot de cuisine pourra servir de plan de travail, de meuble de rangement, de bar, de table pour le petit déjeuner ou de table pour le buffet quand vous invitez beaucoup de monde… Les possibilités sont infinies !

Quel îlot de cuisine choisir ?

Quel que soit votre style, vous allez pouvoir trouvez sur homify l’îlot de cuisine qui correspond le plus à votre style, votre budget ou votre place. Vous pourrez vous laisser inspirer par d’autres projets d’îlot de cuisine et vous faire une idée plus précise de celui que vous souhaitez chez vous.

Se faire conseiller

Les experts chez homify sont là pour vous guider dans l’achat de votre îlot de cuisine ou dans la réalisation d’un îlot de cuisine sur mesure. N’hésitez pas à les contacter pour leur poser toutes les questions que vous souhaitez et leur demander un devis. Les architectes et décorateurs d’intérieur sont là pour vous conseiller pour que votre projet d’îlot de cuisine aboutisse.

Créer un livre d’idées

Si vous voulez vous lancer vous-même dans la réalisation d’un îlot de cuisine ou si vous voulez trouvez le style qui vous conviendra le mieux, vous pouvez créer un livre d’idées spécialement dédié à votre projet. Vous pourrez alors sauvegarder les images d’îlot de cuisine qui vous plaisent le plus et les revoir autant de fois que vous le souhaitez.

Partagez vos idées !

Sur homify vous pouvez aussi laisser des commentaires sur d’autres projets d’îlot de cuisine. Vous pouvez échanger des idées avec les autres utilisateurs, montrer vos propres projets et demander l’avis de tous. Vous avez aussi la possibilité de laisser des notes en commentaires à côté des images qui vous plaisent pour ne pas perdre de vue votre projet d’îlot de cuisine.