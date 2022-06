Feng Shui | homify

Feng Shui

Le feng shui est toujours à la mode, et il ya une bonne raison : il rend notre vie et notre habitat plus agréables et plus harmonieux. Le feng shui a pour but de valoriser notre environnement proche. Comme le zen, il est un contact direct entre soi et la vie.

Le Feng Shui, c’est quoi ?

En déplaçant et réorientant les matières comme les meubles, la décoration, l’agencement générale, les énergies et ambiances des lieux se modifient. Le principe du feng shui est d’harmoniser ces changements d’équilibre pour vous aider à mieux appréhender votre vie de tous les jours dans ces lieux.

Pourquoi le Feng Shui ?

Cette optimisation de l’espace appelée feng shui permet de répondre à des questions de bien-être physique, affectif et spirituel. Le feng shui est donc bénéfiques pour tous. Selon la pensée taoïste, le feng shui d’un lieu peut affecter notre santé physique ou nerveuse, nos relations familiales ou professionnelles, notre comportement, notre créativité, notre capacité à entreprendre et à intéresser d’autres personnes.

Le Feng Shui, comment ça marche ?

En fonction de nos émotions sur divers sujets, comme le couple, la famille, le travail ou de manière plus générale la relation à l’autre, nous sommes plutôt fermés ou ouverts. Et nous racontons cela de manière inconsciente dans la façpn dont nous avons de positionner nos meubles et objets de décoration soit dans une situation de fermeture soit dans une situation d’ouverture. Si vous prenez conscience de cela dans votre espace intérieur, vous pouvez vous libérer des étouffements de votre environnement.

Comment appliquer le Feng Shui ?

