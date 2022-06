L'atelier RVL a été fondé en 2008. Il est

constitué de deux architectes associés : Victor Viot et Jean-Charles Liddell, quatre architectes : Mathieu Comte, Guillaume Dernoncourt, Gwénola Guillou et Edouard Lapeyre, une assistante technique: Amélie Dudeffend et une architecte stagiaire : Aimie Sergent

Investissant différents champs de conception, la production de l’atelier se renouvelle sans cesse au gré des rencontres et des programmes.

Leur travail est caractérisé par une approche sensible et pointue du rapport entre l'environnement et les usage(r)s, l'enveloppe constructive et budgétaire.

L'engagement de l'Atelier RVL a été récompensé par plusieurs distinctions et publications, dont les plus récentes: