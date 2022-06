Nous avons constaté que les Français avaient beaucoup d’a priori sur le métier d’architecte d’intérieur. Ils pensent que les professionnels sont trop chers et souvent réservés à une élite. En bref, ils ne savent pas forcement à qui s’adresser. Pourtant, notre intérieur est le reflet de notre personnalité.

Dans notre société, nous déménageons moins et sommes de plus en plus enclins à réaménager ou à réinventer notre intérieur plus souvent.

Témoins de l’engouement des Français pour la décoration sur internet, dans les magazines ou à la télévision, nous avons donc décidé de faciliter l'accès à tous aux professionnels de la décoration.

Nous répondons non seulement à un besoin pour les particuliers, mais aussi pour architectes d’intérieur et décorateurs. Notre ambition est de démocratiser l'architecture d'intérieur.

Pour les particuliers, Rencontreunarchi.com vous permet de répondre à ce besoin en vous proposant un architecte correspondant parfaitement à vos goûts et à votre budget grâce notamment à notre questionnaire de style. Nous offrons donc d'une part une plus grande visibilité ainsi que nouveaux projets aux architectes de notre plateforme et d'autre part une réponse sur-mesure pour chaque client.