Bonjour,

Architecte d'intérieur depuis 6 ans, après avoir collaboré sur de nombreux projets et avec des architectes monégasques, je me suis installé à mon compte depuis 5 ans. Basé à Barcelone et Toulouse , j'accompagne mes clients de la France et de l'Étranger dans leur projet de construction, agrandissement, aménagement ou rénovation. Avec un parcours atypique de conducteur de travaux puis une école d'art avant un école d'architecture, j'ai aujourd'hui plus d'une corde à mon arc pour mener à bien les projets de mes clients. Passionné de décoration d'intérieur, j'aime conseiller mes clients dans la finalisation de leur intérieur jusqu'au moindre détail de la décoration.