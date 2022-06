Pourquoipas! est un atelier de recherche et de fabrication architecturale, basé à Paris, crée fin 2008 par Eva Meinhardt Architecte, allemande et Alexandre Grutter Architecte, franco suisse. Par définition curieuse, pourquoipas!, fabrique de matière architecturale, s’intéresse à tous les domaines de l’architecture: l’urbanisme, l’enseignement, le journalisme, l’ingénierie, le design, la photographie, la sculpture, le patrimoine... La démarche de pourquoipas! se fonde sur une analyse exhaustive d’un site et sur la lecture précise et raisonnée d’un programme. Le travail de pourquoipas! consiste à l’intérieur d’un acte de conception de permettre la rencontre de ces deux éléments au cœur des enjeux urbains, paysagers et environnementaux. pourquoipas! s’attache à saisir des occasions hors-normes et à rendre possible ce qui parait impossible.