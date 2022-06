Fabrice Dunou, photographe d'architecture intérieure et extérieure, intervient dans différents domaines : architecture intérieure et extérieure, architecture commerciale, décoration, bâtiments industriels et administratifs, demeures de luxe, hôtellerie, immobilier, patrimoine... Il réalise pour vous des images valorisant vos produits, vos réalisations et vos bâtiments pour vous permettre de communiquer efficacement.

Diplômé d'une école internationale de photographie (Speos Photographic Institute), Fabrice Dunou travaille le plus souvent à Paris. Il se déplace dans toute la France et à l'international. Ses déplacements lui ont déjà permis de réaliser des prises de vue dans de nombreux pays