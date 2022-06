A Conflans Sainte Honorine, le studio Fritsch-Durisotti exerce depuis dix ans son activité de design au bord de l’eau.

Dans une quête d'équilibre entre l’homme et son environnement, le studio dirigé par Antoine Fritsch, Vivien Durisotti et Thierry Coste, a pour dessein une réponse globale, la plus juste et la plus pertinente en termes d'usage.

Une approche originale : l’expérimentation est pratiquée en temps réel au sein de l’agence.

Une signature : les créations sont simples et éloquentes en termes d’image et de durabilité.

Une constante : la dimension humaine nourrit les projets, toujours issus de rencontres et de collaborations.

En marge des sollicitations de ses clients, le studio préserve un territoire dédié à des réflexions et créations spontanées : les projets "Expressions Libres".

Ces projets anticipent les aspirations et usages à venir, notamment par l’expérimentation de matériaux vertueux, et ainsi irriguent de leurs innovations l’ensemble de l’activité du studio.

Cette démarche illustre pleinement le "POSITIVE DESIGN" revendiqué par Fritsch-Durisotti : une posture humaniste et proactive dirigée vers l’avenir. Le studio veut aujourd’hui partager sa vision optimiste du métier de designer en mettant sa créativité au service du vivre ensemble.

Fritsch-Durisotti affirme sa contribution aux mutations sociétales actuelles et participe à la beauté du monde. Au cœur de ses réflexions il y a l’appétit de comprendre, d’innover, de surprendre ainsi que le plaisir de faire et satisfaire.