Décoratrice d'intérieur et créatrice d'éléments de décoration, je suis à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de vos intérieurs résidentiels et professionnels, ainsi que pour la décoration de vos événements ou vitrines… Une maison complète à redessiner, une seule pièce à repenser ou même simplement un « petit coin » à harmoniser, tous les projets de valorisation de l’habitat méritent qu’on leur consacre une attention particulière.

Professionnels, je vous accompagne dans la rénovation de vos boutiques, hôtels et restaurants. Je vous aide à créer des concepts marketing et identitaires pour booster vos ventes. Je vous propose aussi des animations évènementielles pour vos vitrines et salons.

Esthétique, fonctionnalité et maîtrise du budget sont les principes incontournables qui me guident dans les projets que je crée, n'hésitez pas à consulter mon book pour consulter un échantillon de ses projets les plus récents. De la conception 3D à la réalisation de vos projets, je vous propose différentes formules de conception d’espace et d'accompagnement à la réalisation pour répondre au mieux à vos besoins.