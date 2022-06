Mission

Optimiser le volume de la pièce et non pas seulement la surface au sol.

Optimizing the room, not only the surface.

Description de l’entreprise

Designer-Créateur, Fabriquant et Distributeur de Mobilier 'Gain de Place'.

Spécialiste du gain de place, Espace Loggia lance le concept de la mezzanine il y a déjà plus de 30ans.



Espace Loggia se distingue par son professionnalisme et son innovation.



Furniture designer and producer.



We have been specialized in optimizing your appartment room with our innovative furniture for 30 years.



We focus on professionalism and innovation.

Description

Lits mezzanine, plateaux mobiles, lits escamotables, et tous les accessoires pour l'aménagement gain de place.

Informations générales

6 magasins et showrooms à Paris et en Ile-de-France.



Liste des magasins : http://www.espace-loggia.com/magasins.html