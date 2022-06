Lionel Roche est architecte d'intérieur et créateur d'ambiances pour l'atelier d'Anaïs à Saint Cyr sur mer dans le Var depuis plus de 20 ans .

Il officie avec son équipe aussi bien pour le particuliers en tant qu'architecte d'intérieur-décorateur dans de superbes villas et appartements de la côte ,que pour les hôtels et restaurants de luxe tel que l’Île rousse à Bandol , Yachts et boutiques de toute la région en finalisant chaque projet par ses compositions avec Anaïs , créatrice florale depuis plus de 30 ans.

Lionel Roche privilégie les matières naturelles comme le bois, la pierre , les couleurs neutres et élégantes . Il crée des lignes pures et intemporelles dans ses projets avec toujours une pointe de folie pour finaliser l'ensemble.

Son credo : Réaliser des projets '' Habités'' , qui correspondent à la personnalité de chaque client...