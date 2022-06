“Les fondateurs du Studio 5+1AA abordent le thème de la contemporanéité à travers la relation entre la ville, le territoire et l’architecture, et en construisant cette relation comme une mise en forme de la réalité.La perception et la transformation de la réalité sont donc les points cardinaux d’une idée d’architecture en tant que corps et énigme, qui soit réaliste et émotionnelle, pragmatique et sensuelle, partageable et capable de créer de la stupeur comme un mécanisme de connaissance.”

Ils ont réalisé le Centre des visites et l’Antiquaire du Forum d’Aquilea (UD), le Campus Universitaire de Savone, le pavillon Wyler Vetta à Bâle, les bureaux de la Direction du Ministère de l’Intérieur à Rome, le Low Emission Building de Savone, les Frigos et Palais des Glaces à Milan, le centre commercial d’Assago, la Villa Sottanis et le Centre d’exposition de Casarza Ligure, le Blend Building et la Blend Tower pour le General Properties à Milan et la Résidence Marina à Cotonou (en collaboration avec Peia Associati). En 2003, le Prix du Mérite de l’Ecole de la Culture et de l’Art du Ministère de la Culture leur est attribué pour leur activités de recherche. En 2005, ils fondent 5+1AA et ils gagnent avec Rudy Ricciotti, le concours pour le Nouveau Palais du Cinéma de Venise. En 2006, ils ouvrent un atelier à Milan, dédié à l’étude et à l’expérimentation sur la ville contemporaine. Simonetta Cenci devient partenaire de 5+1AA. En 2007, ils développent le Master Plan pour l’Expo 2015 de Milan et ouvrent une agence à Paris en collaboration avec Nicola Spinetto, qui en 2009 devient associé. En 2008, ils gagnent le concours pour le projet des nouveaux équipements de bureaux pour la société “Sviluppo Sistema Fiera” à Milan. En 2009, ils gagnent les concours pour la réhabilitation des Docks de Marseille et des Ateliers de grandes réparations ferroviaires de Turin. En 2010, ils gagnent le concours pour le complexe résidentiel Generali SGR à Milan et réalisent le Musée du Jouet et de l’Enfant à Milan et enfin les résidences à San Giuliano di Puglia. En 2011, ils reçoivent le «Prix Européen pour l’Architecture» Philippe Rotthier à Bruxelles pour les Frigos de Milan – Palais des Glaces ainsi que le «Prix International de l’Architecture» du Chicago Athenaeum pour la Tour Horizontale de Fiera Milano réalisée avec Jean-Baptiste Pietri. En France, ils sont missionnés pour le compte d’EPAMARNE pour la programmation et l’étude urbaine dans un secteur 211 ha autour d’une gare du Grand Paris (Villes de Bry – Champigny – Villiers sur Marne). En parallèle, un master plan est dessiné pour l’ensemble de la zone emploi de Vélizy-Villacoublay et la ville de Palerme en Sicile. Ils sont invités à Tanger dans le cadre du réaménagement du port.

En 2012, ils livrent le siège de l’Agence Spatiale Italienne à Rome et la reconversion de la zone Metalmetron de Savone. La même année, ils remportent les concours pour le nouveau Siege de BNL/BNP Paribas à Rome et pour un complexe de logements sociaux en bois à Brescia. Ils sont lauréats du “Prix Architectures Révélées” pour la requalification des Ateliers de grandes réparations ferroviaires à Turin et du Prix spécial pour le “renouvellement urbain” avec le projet “Le Officine : site de l’ancienne zone Metalmetron” à Savone. En 2013, ils sont missionnés pour le compte de la Société d’Aménagement du Port de Tanger-Ville pour la reconversion des Lots 4 et 9 du Port de Tanger et gagnent le concours pour la restructuration de l’établissement RRG Michelet à Marseille. En septembre, ils ont livré le nouveau groupe scolaire de Zugliano après avoir été lauréats (3ème place) en avril, du “Prix International Grand Prix Casalgrande », avec le projet “Le Officine : site de l’ancienne zone Metalmetron” à Savone.

Les projets actuellement en cours sont l’Université libre de langue et communication IULM à Milan, la nouveau siège des Autorité Portuaires à Savone, le complexe résidentiel «CM» à Brescia, le lot IV de la Direction du Ministère de l’Intérieur à Rome, la nouveau siège de BNL/Paribas à Rome et les Docks de Marseille.

Alfonso Femia et Gianluca Peluffo sont actuellement invités sur des programmes publics et privés en France, en Italie, en Suisse, au Maroc et en Turquie et à des concours internationaux limités en Allemagne, en Algérie et en Chine.